«Это трещина в мозгах режима»1
- 14.03.2023, 15:59
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Что белорусы думают о проблемах на АЭС в Островце.
Литовская разведка сообщила, что в 2022 году режим в Беларуси и корпорация «Росатом» скрыли инциденты и дефекты реакторных систем, которые были выявлены на первом и втором энергоблоках БелАЭС. Минэнерго Беларуси назвало информацию Литвы о БелАЭС «целенаправленной акцией по дискредитации проекта». Но при этом ведомству пришлось признать, что с АЭС не все в порядке и она нуждается в ремонтах.
Сайт Charter97.org посмотрел, что на эту тему думают белорусы.
«Очевидно, что уже зараженный корпус реактора починить невозможно, только утилизировать с закрытием всей АЭС. Поэтому будут его дальше гонять с риском в один прекрасный день пол-Европы превратить в радиоактивную свалку. И все из-за одного поехавшего крышей деда с амбициями Наполеона».
«Лукашенко лично нажился на этой АЭС, а нам теперь расхлебывай. Белорусы не стали меньше платить за свет после ввода в строй АЭС. А если это так, то она нам не нужна ни разу. Плюс это будет второй Чернобыль».
«Минэнерго Беларуси: «Иногда не до законов физики и безопасности»».
«Второй Чернобыль, возможно, был настоящей целью Кремля при лоббировании строительства БелАЭС».
«Лукашенко и строил АЭС с целью использовать ее как грязную бомбу. Скорее всего, даже в сговоре с Путиным. Эти два маньяка способны на любые преступления».
«С Запорожской АЭС россиянам не получается организовать армагеддон, там качественнее построено. Будут пробовать в Островце».
«Это трещины в мозгах режима. Все помнят бред психопата, как пустую бочку о столб ударили».
«Не зря Лукашенко хочет строить вторую АЭС. Знает, что первая — к черту».
«Даже моей собаке уже давно ясно, что в Островце белорусский КГБ по заказу Путина готовит для Литвы второй Чернобыль».
«Если из Кремля прикажут провести эксперимент, то и хороший реактор хлопнет».
«БелАЭС скоро просто заглохнет и превратится в мавзолей колхозного придурка».
«Масква, з поўнай згодай, атрыманай ад Лукашэнкі, дала Беларусі траянскага каня ў форме АЭС. Ужо ён развальваецца, катастрофа непазьбежная», — пишут читатели сайта Charter97.org.