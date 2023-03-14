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Украинец снял на видео отдыхающего в Европе российского пропагандиста Шейнина

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  • 14.03.2023, 16:06
  • 12,172
Украинец снял на видео отдыхающего в Европе российского пропагандиста Шейнина

Ведущий «Первого канала» стал оправдываться.

Кремлевский пропагандист Артем Шейнин, который ведет программу «Время покажет» на «Первом канале» и рассказывает россиянам «об ужасах Запада», отдыхает в Европе.

Его снял на видео в одном из супермаркетов украинец. Шейнин начал оправдываться, что якобы «приехал к друзьям».

Напомним, ранее украинский десантник и известный блогер Валерий Ананьев встретил Шейнина в итальянской Вероне. Украинский воин плюнул пропагандисту в лицо.

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