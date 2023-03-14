Украинец снял на видео отдыхающего в Европе российского пропагандиста Шейнина

Украинец снял на видео отдыхающего в Европе российского пропагандиста Шейнина14
- 14.03.2023, 16:06
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Ведущий «Первого канала» стал оправдываться.
Кремлевский пропагандист Артем Шейнин, который ведет программу «Время покажет» на «Первом канале» и рассказывает россиянам «об ужасах Запада», отдыхает в Европе.
Его снял на видео в одном из супермаркетов украинец. Шейнин начал оправдываться, что якобы «приехал к друзьям».
Напомним, ранее украинский десантник и известный блогер Валерий Ананьев встретил Шейнина в итальянской Вероне. Украинский воин плюнул пропагандисту в лицо.