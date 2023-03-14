Украинский подполковник анонсировал неприятный сюрприз для россиян 3 14.03.2023, 16:15

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Во время контрнаступления ВСУ будут использовать не только западные танки.

Подполковник в отставке, эксперт по бронетанковой технике Николай Саламаха заявил, что в апреле Украина будет иметь два хорошо подготовленных танковых батальона, которые составят броневой кулак двух механизированных или мотопехотных бригад. Но, кроме этого, ВСУ имеют еще очень большое количество собственной бронетанковой техники, которая сейчас ремонтируется силами армейских ремонтных подразделений как на территории Украины, так и на территории дружественных государств.

Об этом военный эксперт рассказал в интервью Василию Пехньо для YouTube-канала «Фабрика новин».

Как объяснил Саламаха, сегодня активно проходит подготовка восстановления и в том числе даже частичная модернизация тех танков, которые получили повреждения в боях в течение последнего года.

«И я думаю, что к тому моменту, когда наши войска перейдут в контрнаступление, у нас будет не просто 150 машин в строю наших бригад, а еще и то, что мы готовим сами. И я думаю, что это количество в разы превышает то, что мы получим», – сказал военный эксперт.

«Пусть это станет неприятным сюрпризом для россиян», – добавил ведущий.

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