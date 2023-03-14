Какие вещи категорически нельзя класть возле роутера 4 14.03.2023, 16:28

5,392

Пять простых способов ускорить его работу.

В современном мире сложно представить себе жизнь без Wi-Fi роутера. Это «чудо-техники» позволяет выходить в интернет без кучи проводов и кабелей, и к нему могут подключаться различные устройства – от смартфонов и вплоть до бытовой техники, пишет «Униан».

Если вдруг домашний Wi-Fi начал работать медленнее, есть по меньшей мере пять простых способов ускорить работу роутера. Да и о самом его расположении стоит как следует подумать – не все места одинаково хорошо подходят для этого устройства.

Еще один момент, о котором мало кто задумывается – что категорически нельзя держать возле роутера. Эксперты выделяют по меньше мере 5 вещей, которым противопоказана «близость» с этим устройством.

Вообще на роутер сложно воздействовать, чтобы заглушить его сигнал. А вот сам он с легкостью может повредить:

Дисконтные или банковские карты. Если карты с магнитной полосой находятся рядом с маршрутизатором, то они рискуют повредиться и в итоге стать непригодными для использования. А вот карта с чипом не пострадает от воздействия роутера.

Брелок автосигнализации. Сигналы, излучаемые роутером, могут влиять и на работу брелока, что может привести к его выходу из строя. Поэтому, рекомендуется держать брелок подальше от роутера, чтобы избежать подобных проблем.

Ключ от домофона. Он тоже обладает свойством размагничиваться, что может вызвать проблемы с доступом в домофонную систему.

Блютуз-гарнитуру. Электромагнитные поля могут мешать передаче сигнала Bluetooth и вызвать помехи в работе гарнитуры или наушников. Поэтому, для наиболее оптимальной производительности и качества звука, рекомендуется держать Bluetooth-гарнитуру и беспроводные наушники как можно дальше от роутера.

Ноутбук и смартфоны. Исследования показали, что нахождение смартфонов и ноутбуков рядом с роутером может привести к ухудшению качества Wi-Fi-соединения и скорости передачи данных. Все потому, что радиочастотные помехи, генерируемые роутером, могут повлиять на качество сигнала Wi-Fi.

В то же время смартфон рискует гораздо быстрее разряжаться, если часто будет лежать прямо возле роутера.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».