Оторвало башню: под Угледаром «черные запорожцы» подбили пару танков РФ 2 14.03.2023, 16:32

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Поля в Донецкой области превращаются в «бермудский треугольник» для вражеской бронетехники.

Поля вблизи села Никольское на Угледарском направлении превращаются в «бермудский треугольник» для вражеской бронетехники. Очередная пара танков РФ «самоликвидировалась» в Донецкой области после встречи с воинами 72-й ОМБр – обеим машинам буквально оторвало башню.

Как сообщает «Стопкор», кадры синхронной ликвидации двух вражеских танков под Угледаром Донбасса выложил в Twitter 14 марта участник международного мониторингового сообщества, аналитик CNA, работающий под псевдонимом OSINTtechnical.

«Район Угледара, пара «нездоровых» на вид российских танков (Т-80БВ, Т-72Б3) сидят без башни после того, как попали под точный украинский противотанковый огонь», – прокомментировал видео исследователь.

По предварительной информации, результативная атака произошла в районе дач недалеко от села Никольское Волновахского района Донецкой области. Также отмечается, что на этом направлении врагу противостоит героическая 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев (72-я ОМБр). На ее счету – 57 уничтоженных танков, 69 БМП и 7 единиц спецтехники российско-террористических войск.

Vuhledar, a pair of unhealthy looking Russian tanks (T-80BV, T-72B3) sit turretless after running into accurate Ukrainian antitank fire. pic.twitter.com/t7vmk6N8Sv — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 14, 2023

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