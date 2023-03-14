В центре Минска произошло массовое ДТП 14.03.2023, 16:39

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Столкнулись три легковушки и маршрутка.

Четыре авто столкнулись днем 14 марта в центре Минска. Как сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома, 57-летний водитель Nissan на пересечении проспекта Машерова и улицы Даумана при перестроении не уступил дорогу попутной маршрутке и врезался в нее.

От удара микроавтобус отбросило на ехавшие в соседней полосе автомобили Ford и Audi.

В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

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