В центре Минска произошло массовое ДТП
- 14.03.2023, 16:39
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Столкнулись три легковушки и маршрутка.
Четыре авто столкнулись днем 14 марта в центре Минска. Как сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома, 57-летний водитель Nissan на пересечении проспекта Машерова и улицы Даумана при перестроении не уступил дорогу попутной маршрутке и врезался в нее.
От удара микроавтобус отбросило на ехавшие в соседней полосе автомобили Ford и Audi.
В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.