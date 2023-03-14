Моравецкий: Польша может передать Украине истребители МиГ в ближайшие недели

Моравецкий: Польша может передать Украине истребители МиГ в ближайшие недели2
- 14.03.2023, 16:48
Украина будет готова их использовать немедленно.
Варшава рассматривает возможность передачи Киеву истребителей МиГ на протяжении ближайших четырех-шести недель.
Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в интервью СNN.
Так, Моравецкий отметил, что Польша готова передать свои истребители Украине в рамках международной коалиции:
«Мы готовы поставить эти самолеты, и я уверен, что Украина будет готова их использовать немедленно», — сказал польский премьер.
Напомним, Польша стала первой из стран-партнеров, передавшей Украине современные танки Leopard 2. Первые четыре машины Варшава отправила на годовщину полномасштабной войны.