Моравецкий: Польша может передать Украине истребители МиГ в ближайшие недели 2 14.03.2023, 16:48

Матеуш Моравецкий

Фото: PAP

Украина будет готова их использовать немедленно.

Варшава рассматривает возможность передачи Киеву истребителей МиГ на протяжении ближайших четырех-шести недель.

Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в интервью СNN.

Так, Моравецкий отметил, что Польша готова передать свои истребители Украине в рамках международной коалиции:

«Мы готовы поставить эти самолеты, и я уверен, что Украина будет готова их использовать немедленно», — сказал польский премьер.

Напомним, Польша стала первой из стран-партнеров, передавшей Украине современные танки Leopard 2. Первые четыре машины Варшава отправила на годовщину полномасштабной войны.

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