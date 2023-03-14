«У меня нет начальника, я могу сама выстраивать график и планировать поездки» 14.03.2023, 17:00

Как белоруска случайно нашла работу мечты.

Идея о том, чтобы поменять работу и найти что-то хорошо оплачиваемое и по душе, отзывается чем-то теплым внутри. Правда, для этого обычно нужно напрячься: изучить рынок, составить резюме, пройти череду собеседований или даже переучиться. Татьяне крупно повезло: любимая работа нашла ее сама, девушка не прикладывала больших усилий. Неужели так бывает? Onliner продолжает цикл историй про удивительные совпадения, которые случаются в жизни белорусов.

Начинала с работы медсестрой. «Это очень тяжело для молодой девушки»

Татьяна всегда хотела помогать людям, поэтому осознанно поступила учиться на медицинскую сестру. Была уверена, что ее не испугают ни скромная оплата, ни тяжелые условия. На практике все оказалось непросто. Отработав два года в отделении гематологии областной больницы, белоруска решила, что профессию надо менять. Слишком много смертей приходилось наблюдать юной девушке. Да и ночные смены энтузиазма не добавляли.

— В принципе, мне нравилась эта работа, но я поняла, что хочу иметь возможность спать дома, заработок тоже сыграл свою роль. Я продолжила поиски и устроилась в стоматологию ассистентом врача. Мои обязанности оказались откровенно скучными, а сама по себе я очень активная. Поэтому спустя два года я решилась полностью уйти из медицины и сменить сферу. Окончила курсы флористики и пошла на стажировку в цветочный магазин. На испытательном сроке мне платили что-то около 650 рублей — небольшие деньги, но они были сопоставимы с зарплатой в стоматологии. Мне нравилось составлять композиции из цветов, я хотела развиваться в этой сфере.

И где же тут воля случая, спросите вы? Подождите, это только завязка! Когда наша героиня с головой погрузилась в составление букетов, раздался звонок на мобильный. В одном из салонов красоты искали мастера по массажу и решили, что Татьяна подойдет как нельзя лучше.

— Тут надо пояснить, что после медколледжа я окончила курсы массажа. Подумала, что в Минске мне не помешает какая-нибудь подработка, чтобы хватило денег на съем комнаты (сама я из Лиды). Я овладела самой простой техникой массажа и стала размещать объявления «на столбах». Всерьез массаж я для себя никогда не рассматривала, потому что с этой профессией связано много стереотипов. Бытует мнение, что массаж — это очень тяжело, что к 30 годам руки будут трястись и вообще у массажистов много болячек. Вот почему к потоку клиентов я не стремилась. Один-два человека в месяц давали мне небольшой дополнительный заработок, как и донорство крови, например.

«Меня встретили, выдали униформу и сказали, что в кабинете ждет клиент»

Когда по телефону белоруске предложили работу в салоне, первой реакцией было отказаться и повесить трубку. Однако на том конце провода проявили настойчивость.

— Мне сказали: приезжайте, у нас салон VIP-класса, отличная атмосфера, широкая клиентская база и достойная зарплата (на тот момент раза в 4 больше, чем предлагали мне в цветочном магазине). Я смутилась, конечно, ведь никаких предпосылок для того, чтобы считаться хорошим мастером по массажу, не было. Но меня убедили, что мне ничего не стоит подъехать и посмотреть на то, как у них все устроено.

Татьяна договорилась о встрече (территориально салон находился недалеко от дома). Интерьер действительно оказался роскошным, но разве это повод устраиваться на сомнительную работу? Дальше происходило что-то непонятное: девушку встретили, быстро проводили в раздевалку, дали униформу и сказали, что в кабинете ее ждет клиент.

— Сказать, что я была в шоке, — это ничего не сказать. Но так как импровизация — это в принципе то, что мне нравится, я быстро сориентировалась. Вошла в кабинет, представилась и провела часовой сеанс. Тут к администратору выходит клиентка и просит записать ее ко мне в следующий раз. В салоне немного растерялись, сказали, что «Татьяна только что вышла из отпуска, и мы еще не согласовали ей график». После ее ухода мне предложили работу.

Какое-то время Татьяна еще пребывала в сомнениях, ведь работу массажистом для себя не рассматривала. Но условия оказались такими, от которых нельзя было отказаться. Первое время деньги выплачивали каждый день, можно было самой выбирать удобный график. Девушку обещали быстро обучить всем бьюти-процедурам и техникам массажа, которые предлагали в этом салоне. И действительно, обучение было перманентным, регулярно проводились презентации и мастер-классы.

— Я спрашивала, почему именно я им так срочно понадобилась. Как оказалось, случилась непредвиденная ситуация: девушка-массажист уехала в отпуск, нашла там молодого человека и осталась. Салону пришлось экстренно искать человека, потому что загрузка была огромной. Меня нашли в разделе «Услуги» на Onlíner — сказали, что анкета висела в топе. А может быть, я была первой, кому они дозвонились. Сложно сказать, — улыбается Татьяна.

— Не было у вас поначалу «синдрома самозванца»?

— Совсем нет. Я по жизни авантюрист, всегда понимала, что жить в потоке — это здорово. Иногда нужно просто довериться тому, что с тобой происходит. Я до сих пор так живу, меня не смущают какие-то спонтанные ситуации. Считаю, что удачу надо хватать за хвост, если она сама к тебе идет.

«Нашла свое призвание, мне нравится помогать людям»

В салоне красоты Татьяна проработала около трех лет, а потом ушла на вольные хлеба. Специализируется на лечебном массаже, также берет девушек на антицеллюлитные процедуры. Массаж белоруске совсем не надоедает — спустя восемь лет она все так же обожает свою работу.

— В этой профессии я нашла свое призвание, я по-прежнему постоянно учусь. И мне очень нравится общение, ведь каждый человек — это своя вселенная. Почти со всеми клиентами у меня складываются приятельские отношения. После процедуры мы можем вместе попить чай, что-то обсудить. Плюс эта работа хорошо отражает мои ценности: мне нравится делать что-то полезное, помогать людям. Я рада, что в итоге нашла специальность в медицине, с которой чувствую себя комфортно, не ущемляя свои интересы.

— Руки от массажа все-таки болят или это надуманные страхи?

— Не болят. Я даже ради интереса делала снимки, чтобы посмотреть суставы. Никаких изменений у меня нет, тремора тоже. Но тут важно соблюдать технику, стоять в правильной позиции — тогда проблем не возникает. Я могу и восемь человек в день принять, при этом усталости не чувствую.

Еще один немаловажный фактор — деньги. Работа массажистом приносит неплохой доход, который позволяет Татьяне много путешествовать. Она уже побывала в 35 странах мира и посетила около 15 регионов России, включая Камчатку или Алтай. В планах у белоруски объехать весь мир.

— Около трех месяцев в году я стараюсь стабильно проводить в путешествиях — смотреть другие страны, знакомиться с местными людьми. Удобно, что моя работа гибкая, у меня нет начальника, я могу сама выстраивать график и планировать поездки. Не так давно, например, вернулась из путешествия на Байкал.

— Хоть что-то неприятное есть в этой профессии? — не успокаиваемся.

— Для меня, наверное, нет, — смеется белоруска. Похоже, она действительно нашла работу мечты.

Нужно признать, что в случае Татьяны, помимо удачного стечения обстоятельств, сработала ее проактивная позиция. Она любит пробовать что-то новое и каждый год оканчивает курсы — актерского и ораторского мастерства, флористики, стилиста, брала занятия по стрельбе, конному спорту и так далее. Это уже стиль жизни, который не дает расслабиться.

— Как думаете, что мешает людям найти любимую работу?

— Думаю, в какой-то степени это лень, а может быть, страх услышать отказ, допустить ошибку. Я бы посоветовала быть увереннее в себе и действовать: пробовать новое, выходить из зоны комфорта. Желание порождает действие, а действие порождает результат. Случайности, как у меня, бывают, но в первую очередь нужно рассчитывать на себя, — делает вывод Татьяна.

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