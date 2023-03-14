Нацбанк запустил печатный станок 2 14.03.2023, 17:20

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Наличные деньги в обороте растут уже несколько месяцев.

В Беларуси продолжает нарастать общая сумма наличных денег в обороте, следует из данных Нацбанка. На начало марта этот показатель был на уровне 7 млрд 282,5 млн рублей. За февраль сумма выросла на 313,7 млн рублей, пишет «Зеркало».

Рост наличных денег в обороте может косвенно свидетельствовать о включении Нацбанком печатного станка. Ранее регулятор предупреждал, что может прибегать к вливанию денег в экономику.

Широкая денежная масса за февраль заметно выросла. Этот показатель включает средства людей и предприятий на счетах в банках, а также наличные деньги в обращении. На 1 марта широкая денежная масса составила 61 млрд 203,1 млн рублей. Эта сумма на 1 млрд 904,4 млн рублей больше, чем месяцем ранее. Напомним, за 2022 год широкая денежная масса выросла на 6 млрд 887,6 млн рублей.

В Нацбанке ранее заявляли о допущении того, что в 2023 году могут потребоваться валютные «вливания» в экономику, чтобы сгладить резкое колебание курса белорусского рубля, а также пополнить золотовалютные резервы. Вместе с этим регулятор планирует ввести изменения по валютному регулированию и контролю.

В 2022 году были валютные интервенции в экономику, проще говоря, регулятор вливал деньги. Это происходило на фоне повышенного спроса на валюту со стороны субъектов хозяйствования и банков.

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