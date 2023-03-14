Что можно сделать со старым смартфоном после покупки нового
- 14.03.2023, 17:38
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Пять идей.
Очень часто бывает так, что старая техника не выходит из строя, но становится настолько нефункциональной, что использовать ее по назначению нет смысла. И выбрасывать жалко, и лежит такой смартфон без дела, покрываясь пылью.
«Униан» собрал топ-5 вариантов использования старого смартфона. Некоторые идеи могут быть достаточно неожиданными.
Навигатор для автомобиля + видеорегистратор
Зачем тратиться на лишнее устройство, если его можно заменить специальным держателем для гаджетов (который гораздо дешевле) в связке со старым телефоном?
Достаточно настроить его на постоянную работу (без перехода в спящий режим) и использовать Google карты. Также можно подключить камеру и гаджет трансформируется в видеорегистратор. Для этого даже существуют специальные приложения по типу AutoGuard Dash Cam или DailyRoads Voyager.
Универсальный пульт управления
Вы часто теряете пульт и не знаете, что делать со старыми смартфонами? Все элементарно – соедините обе функции.
Как правило, смартфоны Huawei, Xiaomi и Meizu лучше всего справляются с задачами универсального пульта. Достаточно скачать простенькое приложение или использовать то, что установлено по умолчанию в телефоне и без проблем управлять телевизором, умным кондиционером, вентилятором, увлажнителем и другими устройствами.
Прочие смартфоны могут управлять всеми устройствами с Wi-Fi при помощи приложения iRule.
Домашний телефон
Если вы не хотите делиться своим основным номером телефона с кем попало, купите новую «симку», вставьте в старую технику и используйте ее для звонков службам поддержки, заказа продуктов или навязчивым сервисам, тем самым избавив личный телефон от спама.
Вместе с тем автоматический переход в спящий режим поможет вам избавиться от навязчивых звонков ночью. А главное – вы всегда знаете, является ли звонок важным.
Накопитель для файлов
Если вы ищете, как использовать старый смартфон с максимальной пользой, идея создать накопитель файлов будет идеальной. На таком оборудовании можно хранить фото, видео, записки – да все что угодно.
Такой себе цифровой фотоальбом, который можно пересмотреть, когда нет света или нахлынуло желание повспоминать приятные моменты.
Музыкальный плеер
Что делать, если телефон не получает обновления? К сожалению, уже ничего. Но всегда можно оформить подписку на Spotify или Apple Music и использовать девайс сугубо для прослушивания музыки, получая максимум наслаждением.
Это удобно, не требует много места, а что самое главное, покупки колонок или плеера. В общем, идеально.