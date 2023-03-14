Скабеева не сдержала панику в прямом эфире из-за бомбардировщика США 14.03.2023, 17:41

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Ольга Скабеева

От страха у пропагандистки начал заплетаться язык.

Российские пропагандисты не на шутку перепугались после того, как американский ядерный бомбардировщик B-52 вместе с польскими истребителями пролетел вдоль границы России. В прямом эфире ток-шоу «60 минут» кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева с могильным лицом заявила россиянам, что ядерные бомбардировщик США отработал удар по российской территории, в качестве цели выбрав Санкт-Петербург. От страха у Скабеевой заплетался язык. Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

Скабеева, которая спустя год после вторжения российской армии вдруг перестала насмехаться над Украиной, едва сдерживала эмоции, комментируя демонстративные действия Вашингтона. По ее словам, американские ВВС отработали пуски по российской территории всего в 200 км от Петербурга, тестируя способность прорыва российской ПВО ракетной ядерной атакой.

«Накануне бомбардировщик США отработал удар по Санкт-Петербургу. Американский бомбардировщик вылетает со стороны Польши и выходит на позицию пуска ракет по Санкт-Петербургу. Все это происходит в нейтральных водах Балтийского моря всего в 200 км от города. Затем бомбардировщик делает резкий крюк и улетает в сторону Прибалтики. По некоторым данным, этим маневром B-52 отработал прорыв российской ПВО и ракетно-ядерную атаку», - заявила Скабеева.

Как ранее писал сайт Charter97.org, стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 пролетел над странами Балтии и Финским заливом, приблизившись к российскому острову Суурсаари.

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