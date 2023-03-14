Лукашенко совершает принципиальный самострел 5 14.03.2023, 17:51

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Диктатор изнурен.

Сегодня появилась интересная информация о возобновлении авиасообщения с Ираном. Неужели диктатор и правда решил повторить штурм границ? Можем пожелать ему только удачи, пишет читатель телеграм-канала «Баста!».

В отличие от предыдущих случаев, когда Европа не смогла достаточно жестко ответить на провокации, на этот раз она готова ответить более решительно. Политические и экономические санкции могут быть ужесточены до максимальной степени, что окончательно покончит с Лукашенко. Закроют границы для всех, что вынудит уже вмешаться и Китай.

Кроме того, наблюдается некоторое изнурение у самого Лукашенко. Возможно, он уже понимает, что его действия неизбежно приведут к еще большей изоляции и даже к усилению внутреннего недовольства, вот и совершает принципиальный самострел.

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