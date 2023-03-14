закрыть
14 марта 2023, вторник, 18:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Британская разведка показала актуальную карту боевых действий в Украине

  • 14.03.2023, 17:58
  • 1,868
Британская разведка показала актуальную карту боевых действий в Украине

Россияне пытаются прорвать украинскую оборону на Купянском и Лиманском направлениях.

Российские военные продолжают проводить штурмы в районе Бахмута, бои часто переходят к ближнему противостоянию. Однако украинские военные держат оборону. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии.

Россияне не оставляют попыток захватить Бахмут. Они также пытаются прорвать украинскую оборону на Купянском и Лиманском направлениях. К тому же, захватчики совершают безуспешные наступательные действия на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

При этом количество штурмов и атак под Донецком значительно уменьшилось по сравнению с прошлой неделей. Вероятно, это связано с тем, что захватчики пытаются восстановить свои потери для дальнейших наступательных действий.

Тем временем на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Праздник лизоблюдства
Праздник лизоблюдства Леонид Невзлин
США и Израиль взялись за друга бункерного
США и Израиль взялись за друга бункерного Орест Сохар
О ближайшем будущем Украины и Беларуси
О ближайшем будущем Украины и Беларуси Дмитро Ярош
Были и остались
Были и остались Ирина Халип