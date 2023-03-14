Британская разведка показала актуальную карту боевых действий в Украине
- 14.03.2023, 17:58
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Россияне пытаются прорвать украинскую оборону на Купянском и Лиманском направлениях.
Российские военные продолжают проводить штурмы в районе Бахмута, бои часто переходят к ближнему противостоянию. Однако украинские военные держат оборону. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии.
Россияне не оставляют попыток захватить Бахмут. Они также пытаются прорвать украинскую оборону на Купянском и Лиманском направлениях. К тому же, захватчики совершают безуспешные наступательные действия на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
При этом количество штурмов и атак под Донецком значительно уменьшилось по сравнению с прошлой неделей. Вероятно, это связано с тем, что захватчики пытаются восстановить свои потери для дальнейших наступательных действий.
Тем временем на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются.