Военный эксперт: Командование РОВ нашло свою собственную ЧВК «Вагнер» 2 14.03.2023, 18:20

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Их будут использовать в качестве живых волн на Лиманском и Купянском направлениях.

БАРСов пустят на мясо. Для тех кто не в курсе то БАРС - это российские добровольческие подразделения «Боевой армейский резерв страны», набор в которые начался ещё в 2021 году, за полгода до полномасштабного вторжения в Украину, пишет украинский военный эксперт Александр Коваленко.

Подразделения БАРС присутствуют практически по всей линии боёв. Но, в настоящее время у российского командования возникла дилемма. По локациям, где планируется наступление, они не могут наступать не имея ресурс живых волн - мяса. В свою очередь, зэки ЧВК «Вагнер» закончились, а регуляры не спешат кидаться на укрепрайоны ВСУ и своими телами прокладывать дорогу.

Поэтому, на Лиманском и Купянском направлениях, в качестве живых волн, будут использовать БАРСов, для прокладки пути продвижения регулярных подразделений 3МСД, 55 ОМСБр, 127 ОМБр, 234 ДШП и прочих. В общем, командование российских оккупационных войск (РОВ) нашло свою собственную ЧВК «Вагнер», которым можно забрасывать ВОПы.

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