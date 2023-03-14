«Нашли единственный оставшийся мешок корма на весь райцентр» 1 14.03.2023, 18:29

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Как белорусы справляются с перебоями в поставках корма для животных.

В Беларуси сложная ситуация с кормами для животных. «Зеркало» узнало у покупателей и продавцов, как дела на этом рынке.

Покупатели: Цены растут, а выбор сокращается

Сергей рассказал, что раньше покупал для собаки корм Brit суперпремиум, но сейчас его в продаже нет, как и перспектив возвращения на белорусской рынок. «Перешли на Unica, как-то справляемся. Цены, конечно, заметно выросли, поэтому мы добавляем в рацион натуральный корм», — рассказал он. Мужчина столкнулся с нехваткой не только корма, но и ветпрепаратов.

— Ожидаемо после начала войны с ассортиментом и ценами стало намного хуже. Тот корм, который я даю своей собаке, раньше стоил 16 рублей за килограмм, а теперь — 21. Но даже по такой цене найти его очень трудно. Буквально недавно благодаря хорошим отношениям моего мужа и продавщицы в зоомагазине нашли единственный оставшийся мешок корма на весь наш райцентр, — поделилась Виктория.

Савелий полтора года назад завел кота. Оказалось, тот ест только влажный корм, переучить его не удалось. В рацион животного входят только Purina One с курицей или Felix с курицей, кроликом или форелью.

— Уже все вкусы перепробовали, только это кушает. Поэтому теперь пытаемся каждый месяц искать самые выгодные цены на этот корм. Обычно получается так, что закупаемся в сети Гиппо, так как там и на эти марки часто есть скидки, цены менее активно растут по сравнению с другими сетями. За полтора года, что у нас котик, цены выросли в среднем на 40−50 копеек. Уже месяца три цена стоит на месте, то есть повышения не было. В месяц в среднем тратим около 100 рублей только на корм, — рассказывает Савелий.

Проблем с таким кормом, говорит мужчина, нет, но приходится искать самый выгодный вариант и закупаться в большом количестве в ожидании очередного роста цен. По наблюдениям Савелия, куда быстрее меняются цены на наполнитель: «Если полтора года назад 25 литров наполнителя стоили 45 рублей, то сейчас — около 75 рублей».

— Увогуле праблемы з наяўнасцю корма ёсць. Я не буду казаць, што патрэбны корм нельга знайсці цалкам, але не ў кожнай краме, — поделился своим опытом Анатолий. — А кошт — за гранню дабра і зла. Ведаю некаторых аматараў хатніх жывёл, якія не могуць набыць корм зусім. Гэта датычыцца перш за ўсё кармоў спецыяльных. Напрыклад, для жывёл з разнастайнымі алергіямі. Больш чым у два-тры разы цэны выраслi, калі параўноўваць з «даваенным» коштам.

Сам Анатолий старается покупать корма в Польше или Литве. По его словам, там дешевле. В последний раз, говорит, привез Hills Derm Defense в четыре раза дешевле, чем он продается в Беларуси.

Инга — хозяйка двух кошек. У одной из них есть склонность к мочекаменной болезни, а другой уже 13 лет. Из-за этого обе нуждаются в специальном питании.

— В прошлом году коту сделали операцию и удалили из мочевого пузыря камни. После этого рекомендовано не кормить его стандартным кормом, а использовать специальную линейку для профилактики таких заболеваний — Urinary. Но если в конце прошлого года пресервы Royal Canin Urinary были (хотя в последний раз я уже забирала остатки из нескольких магазинов), то теперь этого корма нигде нет.

«Нет и не будет», — так Инге отвечают в магазине, когда она уточняет сроки поставок нужной еды для кота. Пока ее выручает наличие в магазинах профилактического сухого корма. Но, говорит она, найти удается этот корм, произведенный не во Франции, а в России.

— Кошка, которой 13 лет, очень привередлива в еде. В плане того, что съесть она может все, но не все у нее усваивается. Мы подобрали ей оптимальное питание, несколько лет проблем с ней было. В прошлом году исчез и ее корм — консервы Gourmet Gold. Теперь снова вынуждены подбирать оптимальный корм, но пока безрезультатно, — рассказывает Инга и переходит к вопросу о ценах. — Даже из того, что есть в Беларуси, очень все подорожало. За 4−5 последних месяцев — примерно на 25−30%, а за последний месяц — на 10% точно.

У Константина — «кошка-дворняжка», которая с детства не может есть сухие корма и питается только влажными. На протяжении нескольких лет мужчина вынужден менять корма, потому что привычные пропадают с белорусского рынка. Сейчас кошка ест паучи Gurme, Felix или Perfect Fit.

— Естественно, цены потихоньку растут. Но кроме этого стал замечать, что этим пакетиком она перестала наедаться. Думал, капризничает. Нашел другую марку — Perfect Fit. Опять не наедается, хоть и цена выше и, судя по составу, должен быть калорийнее. А потом заметил, что в паучах вместо 100 грамм, как было несколько лет назад, всего 85, а то и 75 грамм корма, — рассказывает Константин. — Продавец пояснила, что это общая тенденция, к которой прибегают, чтобы не слишком подскочила цена.

В целом, говорит он, приходится ловить акции и скидки, выбирать, где дешевле.

Магазины: Нужно считать каждый рубль

— Большинство кормов с перебоями, но поступают, все зависит от поставщика, многие смогли договориться с производителями. Но некоторые бренды или линейки полностью исчезли, — рассказал Валентин, владелец специализированного интернет-магазина. — А от некоторых пришлось отказаться самому, так как цены слишком упали после регулирования, и из-за этого перестало быть рентабельным ими заниматься.

Если сначала цены просели, то сейчас, «когда поставщик уже разобрался, как включать в цену затраты, цены растут обратно, так как доллар не дешевеет, доставка тоже». В целом, говорит предприниматель, цены на корма меняются с каждой поставкой. В связи с этим появилось больше лишней работы по смене цены на сайте и просчитыванию, чтобы, с одной стороны, «не продать на копейку дороже, чем ты можешь, согласно постановлению», а с другой — не работать себе в убыток при росте цены от поставщиков.

— В общем, чуда не случилось, цены разово просели. Скорее всего, тогда поставщики, не желая рисковать, их минусанули. А теперь, когда разобрались, что к чему, цены идут обратно вверх. В итоге если раньше имелась «подушка» и корм мог не меняться в цене какое-то время, то сейчас это дурдом. Общаясь с другими магазинами, понимаю, что все сейчас в режиме выживания, никто не строит планов, — рассказывает Валентин.

Продавцы признают: перебои с наличием кормов действительно есть. Но проблема не столько в самом факте исчезновения с рынка определенного бренда, а в нестабильности поставок — как по самим маркам, там и по линейкам кормов.

— Раньше было сколько угодно и какого угодно, а сейчас, когда начинают прикорм собаки или кота, люди не знают, будет ли он в следующий раз, поэтому или берут про запас, или сразу думают, каким кормить, если этот пропадет. Но кому-то ведь и везет, они кормят тем, который всегда есть, и они абсолютно не ощущают каких-то волнений особых, есть и такие примеры, — говорит Валентин.

Он видит проблему в том, что покупателям приходится переключаться с одного корма на другой в случае перебоев с поставками. Нередко, говорит, получается так, что люди нашли альтернативу старому корму, а потом случаются задержки в поставках, и никто не знает, когда он доедет — завтра или через месяц. Приходится пробовать третий корм. А пока приучают к нему, второй снова появляется в продаже, а этот, наоборот, на неделю-две пропадает.

Еще один продавец товаров для животных Филипп говорит, что его магазин продолжает торговать импортными кормами и наполнителями.

— Поставки продолжаются. Есть трудности с доставкой: сроки увеличились с двух недель до двух месяцев. Это связано с ситуацией на границе. Частично проблему поставок удалось решить с использованием железнодорожных перевозок. Сейчас основными поставщиками являются российские производители. Но качество этих кормов хуже, чем у оригинала или европейских аналогов, — говорит Филипп.

В целом, по его словам, небольшие магазины и индивидуальные предприниматели оказались в уязвимом положении в связи с изменением налогообложения и введением регулирования цен. Некоторые вынуждены закрываться, потому что не могут конкурировать с крупными сетями.

Тимофей рассказал нам, что ситуация с поставками отличается от той, что была, например, год назад. Кроме того, что по очевидным причинам пропали корма из Украины, пришлось заменять часть других на российские, например ProBalance и Sirius.

— В последнее время проблема с линейкой кормов Royal Canin. Французского производства кормов практически нет. Их заменили российским, но в нем представлена не вся линейка.

Что касается регулирования цен, по его словам, те корма, которые раньше были дороже, например испанский Advance и Trainer Natural, стали более доступными для покупателей, так как у поставщиков на них снизилась цена. Но магазины на их продаже зарабатывают меньше.

— У меня небольшой магазинчик, и нужно считать каждый рубль. В целом я потерял процентов 15−20. Компенсировать эти потери за счет объема продаж не получается, потому что покупатели все из одного микрорайона и берут плюс-минус одинаковое количество корма, — описывает Тимофей свою финансовую ситуацию.

Ухудшение финансового положения подтверждает и Филипп.

— Чтобы соответствовать постановлению №713, цены сейчас упали по отношению к сентябрю 2022 года. Это хорошо для потребителя, но сильный удар для бизнеса, конкретно нам пришлось сократить штат сотрудников на одного человека, — объясняет он.

«Белорусской альтернативы импортным кормам нет»

По словам Тимофея, большая часть покупателей выбирает корма подешевле. Но есть те, кто берет Royal Canin и Pro Plan.

Филипп видит, что у его клиентов падает покупательская способность и они переходят на более дешевые корма.

— Люди со средним достатком переходят на более бюджетные корма, с высоким — все еще стараются покупать те, что получше, — говорит он. — Спрос не падает, тоннаж в среднем остается таким же, но прибыль сокращается, так как максимальная торговая надбавка — 30%. То есть если в декабре мы продали тонну премиального корма и при 30%-ной надбавке зарабатывали, скажем, 1000 рублей, то сейчас продаем ту же тонну, но «стандарта», и зарабатываем 600 рублей. При этом количество заказов не уменьшилось, соответственно, расходы остались прежними.

Похожую картину видит и Валентин, но для части покупателей цена не главное, говорит он, важнее, чтобы нужный им корм был постоянно. Для других подходит любой из «средних» кормов, лишь бы не дороже определенной цены за килограмм.

— Самыми дешевыми кормами никто старается не кормить. А я ими стараюсь и не торговать, так как, не говоря о качестве, на них не заработаешь. Люди все же склонны своим питомцам давать хотя бы среднее качество. Пусть недорогой, но хотя бы зарубежный. В любом случае отдельно стоят те, у кого собаки с аллергиями, для них это больной вопрос. Так как «прыгать» с корма на корм возможности нет, но из-за такой ситуации приходится пробовать альтернативы, когда их корм пропадает или поставка задерживается.

В возможность заменить импортные корма белорусскими предприниматель не верит.

— «Отечественное» же все равно не может делаться чисто из своего сырья. Кроме того, людей сложно заставить поверить, что мы можем производить качественный корм. Они уже обожглись на ставшем «отечественным» Royal Canin и впоследствии таким же Brit, которые стали производить в РФ.

Об отсутствии отечественной альтернативы говорит и Филипп: «То, что есть, скорее можно назвать даже опасным, чем бесполезным».

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