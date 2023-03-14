На Херсонщине ликвидирован полковник из «элитной» танковой дивизии РФ 1 14.03.2023, 18:33

1,920

Оккупант был руководителем в Кантемировской дивизии.

В Украине ликвидирован очередной российский захватчик высокого офицерского звания. На этот раз полковник Денис Гутаров.

Этот оккупант служил руководителем оперативного отделения четвертой гвардейской танковой кантемировской ордена Ленина краснознаменной дивизии имени Юрия Андропова (пункт постоянной дислокации находится в Наро-Фоминске Московской области).

Об этом сегодня на своей странице в «Твиттере» сообщил полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан Штирлиц, систематически отслеживающий некрологи в рашистских средствах массовой информации, ведомственных ресурсах и социальных сетях.

Известно, что Гутаров был убит первого октября 2022 года на Херсонском направлении во время перемещения командного пункта в результате авиационного удара ВСУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».