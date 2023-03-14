До +11 тепла принесет в Беларусь циклон с Западной Европы 15 марта

До +11 тепла принесет в Беларусь циклон с Западной Европы 15 марта1
- 14.03.2023, 19:39
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Ожидаются дождь и мокрый снег.
Белорусские синоптики прогнозируют начало похолодания со среды, 15 марта. В этот день ожидаются дождь и мокрый снег, пишет pogoda.by.
В частности, 15 марта погода в Беларуси будет обусловлена атмосферными фронтами и поступлением холодных воздушных масс с Западной Европы. В течение суток будет облачно с прояснениями. На большей части страны вероятны осадки в виде дождя, а днем еще и с мокрым снегом. Местами на дорогах образуется гололедица.
Ветер будет умеренным или местами порывистым южного направления с переходом на западный и северо-западный вектор.
Правда, температурный фон будет довольно приятным. Ночью не холоднее +1...+7 градусов, а днем воздух прогреется до +3...+9 выше ноля, еще теплее будет в юго-восточных регионах около +11 градусов.
Метеозависимым зависимым людям стоит учесть, что атмосферное давление будет нарастать.