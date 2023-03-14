ВСУ атаковали 11 районов дислокации россиян 14.03.2023, 19:45

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Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

В Бахмуте (Донецкая область) продолжаются позиционные бои, а украинские защитники нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава РФ.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российский агрессор основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Противник не оставляет попыток выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей.

В течение суток противник нанес 30 авиационных и 8 ракетных ударов, один из которых – по городу Краматорск. Повреждено трехэтажное жилое здание, погибли и ранены среди местного населения. Еще один ракетный удар оккупанты нанесли по городу Залив Одесской области - обломками ракеты повреждено одно из зданий детского учебного заведения "Золотая Рыбка". Жертв и утрат среди местного населения нет.

Также, оккупанты произвели более 33 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. А на территории Белгородской области ВС РФ держат группировку войск для проведения демонстративных действий, чтобы не допустить опрокидывание украинских подразделений на другие направления. В течение суток враг осуществил обстрелы районов населенных пунктов Архиповка, Михальчина Слобода, Колос и Елино Черниговской области, Украинское, Зноб-Новгородское, Середина-Буда, Ромашково, Бачевск, Стариковое, Волфино, Грабовское и Порозок Сумской области, а также Казачья Лопань, Гранов, Глубокое, Красное, Бологовка, Красное Первое, Двухлетняя и Западное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях, в течение продолжающихся суток противник безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск. В очередной раз артиллерийским обстрелам подверглись ряд населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения, а именно: Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка и Золотаровка Луганской области. Оккупанты вели безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои. Вместе с тем украинских защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Ягодное, Хромово и Орехово-Василовка. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Никифоровка, Васюковка, Миньковка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Константиновка, Курдюмовка, Озаряновка и Дилиевка Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Новокалиново и Марьинка. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Бердичи, Каменка, Авдеевка, Водяное, Нетайлово, Красногоровка, Невельское, Марьинка, Георгиевка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов, что рядом с линией столкновения, в частности, Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Заречное, Железнодорожное, Каменское, Марьевка и Новоселка Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Качкаровка, Веселое, Ивановка, Никольское, Антоновка, Зеленовка, Днепровское и Берегово Херсонской области и Херсон.

За прошедшие сутки в населенном пункте Абрикосовка временно занятой территории Херсонской области противник, при активной поддержке местной оккупационной так называемой «власти» осуществлял фильтрационные мероприятия в отношении местного населения. Причиной обысков частных домов, досмотра средств мобильной связи, личных ноутбуков и компьютеров стало попадание Силами обороны Украины в место базирования одного из подразделений армии РФ. В результате полностью уничтожены 4 единицы бронированной техники (БМП/САУ) и по меньшей мере 15 оккупантов. Число раненых проверяется и уточняется.

На территории прибрежных турбаз и пансионатов города Ялта Донецкой области, за последние несколько суток, было размещено дополнительно около 1 тысячи военнослужащих врага. В связи с этим полностью перекрыты ближайшие улицы и вся пляжная зона, расставлены дополнительные блокпосты и вдвое увеличено количество пеших патрулей. Замечено оборудование инженерных заграждений и окопов и блиндажей на территории баз отдыха в непосредственной близости к местам базирования оккупантов. Также увеличено количество обучающих стрельб по разным видам вооружения в направлении моря.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения личного состава противника.

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