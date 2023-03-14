В Гродно идет «зачистка» фанатов хоккейного «Немана» 14.03.2023, 20:30

Лукашисты решили «освободить» от болельщиков любимую игрушку диктатора.

В Гродно с 9 марта идут задержания фанатов хоккейного клуба «Неман», пишет Most.

По сведениям журналистов, задержали лидера движения Сергея Емельянова и еще около 10 активных болельщиков. Причем Емельянова задержали, когда он выходил из дома. Других — на рабочих местах, улице и хоккейном матче, когда «Неман» проводил первую домашнюю игру плей-офф чемпионата Беларуси против новополоцкого «Химика».

«С 9 марта идет полная зачистка по Гродно. Задержали очень многих, кого-то отпускали, а кто-то до сих пор задержан. У всех проверяли телефоны и что-то искали. Среди большой группы задержанных есть хоккейные фанаты «Немана». Это активные фанаты, включая женщин. По нашей информации до сих пор остается в заключении около десятка фанатов "Неман". Может, и больше, нет точных цифр», — говорит представитель фанатского движения.

В октябре 2022-го фанаты хоккейного «Немана» прекратили бойкот матчей чемпионата Беларуси и вернулись на фанатский сектор после двухлетнего перерыва. Бойкот матчей они объявили в 2020 году после фальсификации выборов и жестоких разгонов протестов, как и другие фанатские объединения Беларуси.

Возвращение активного фан-сектора было совместным решением фанатов и руководства «Немана». При этом одним из условий фанатов было то, что милиция не будет трогать активный фан-сектор. Как видно, договор продержался около пяти месяцев.

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