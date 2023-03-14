«Вы же получили право не платить налоги?» 3 14.03.2023, 20:36

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Гродненский облисполком предложил костелам своеобразно отметить День Конституции.

В костелах Гродненской области 15 марта «отметят» День Конституции: в молитву верующих добавят просьбу «о мире, примирении и единении народа Беларуси». Все это организовано по просьбе властей области, пишет katolik.life. Узнали подробности.

По информации сайта, дополнения в молитву 15 марта внесут по поручению епископа Гродненского диоцеза Александра Кашкевича «с учетом просьбы областных властей». Об этом прихожанам костелов рассказали в воскресенье, 12 марта. Поступало ли такое же поручение в православные церкви, неизвестно. Православный священник, служащий в одном из городов Гродненской области, в разговоре с «Зеркалом» отметил, что в его приходе подобных просьб не было.

В самом гродненском облисполкоме читательнице «Зеркала» Анастасии подтвердили, что такое распоряжение со стороны власти было, но назвали все это «просьбой поучаствовать в государственном празднике».

— Мне рассказывали, что в костелах будет служба «о примирении и единении» белорусов. Выглядит так, как будто речь о политике, не совсем понятно, почему такое будет проходить и о ком речь.

— Почему вы так считаете? Это молитва не о примирении, а о мире и созидательном труде в Республике Беларусь.

— Но было сказано именно «о мире, примирении и единении народа Беларуси». Непонятно, с кем мириться?

— Не знаю, о каком примирении [идет речь], потому что у нас и так примирение есть, мы все живем в мире и согласии. Но если дополнительно об этом каждый человек помолится, мне кажется, от этого только польза будет.

— И еще сказали, что это все с подачи облисполкома. Получается, что власти говорят, какие должны быть молитвы.

— Исполком никого ни о чем не просит. Есть предложение. Проходит государственный праздник, День Конституции. День Конституции гарантирует каждому человеку право на вероисповедание. И религиозные организации работают в рамках Конституции, как и каждый гражданин. Это предложение о том, чтобы совместно с гражданами поучаствовать в праздновании данного праздника и помолиться о мире и созидательном труде в Республике Беларусь. Не более того.

— Тогда все еще непонятно, это же костел, при чем тут Конституция?

— Ну как это — причем тут Конституция? У вас костел получает от государства право не платить налоги на землю, на недвижимость. То вы этим правом пользуетесь или нет?

— Ну да.

— Ну вот видите, пользуетесь. То есть вы считаете, что пользоваться правами — это нормально, а если о чем-то попросили, то это ненормально?

— Но мне казалось, что религия должна быть отдельной от государства.

— Тогда вам нужно полностью платить налоги и быть совсем отдельными. Здесь государство ни от кого ничего не требует, здесь чисто просьба. Не знаю, как у вас это звучало, но мы имели совершенно другое в виду. <…> Исполком никак не вмешивается в дела церкви, мы не ссылаемся ни на какую статью закона и не требуем от религиозных организаций выполнения каких-то государственных функций. Мы предлагаем поучаствовать в мероприятии, которое проводится в государстве.

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