В Молодечно лотки для яиц стали платными

В Молодечно лотки для яиц стали платными3
- 14.03.2023, 21:00
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Яйца в пакете обойдутся дешевле.
В одном из сетевых магазинов покупателям предлагают отдельно платить за лоток для яиц. В чеке появляются две позиции — 2,45 рубля за столовые яйца второй категории и 14 копеек за лоток, пишет kraj.by.
Если же покупать яйца в пакете, заплатить придется только 2,45 рубля.
В администрации магазина объясняют, что яйца без упаковки «отгрузил один из поставщиков». Мол, компания закупила лотки отдельно. Сотрудники магазина сами фасуют в них товар.