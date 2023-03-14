В Молодечно лотки для яиц стали платными 3 14.03.2023, 21:00

1,152

Яйца в пакете обойдутся дешевле.

В одном из сетевых магазинов покупателям предлагают отдельно платить за лоток для яиц. В чеке появляются две позиции — 2,45 рубля за столовые яйца второй категории и 14 копеек за лоток, пишет kraj.by.

Если же покупать яйца в пакете, заплатить придется только 2,45 рубля.

В администрации магазина объясняют, что яйца без упаковки «отгрузил один из поставщиков». Мол, компания закупила лотки отдельно. Сотрудники магазина сами фасуют в них товар.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».