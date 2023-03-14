Украинские пограничники под Бахмутом уничтожили вражеский состав из БК и ликвидировали шесть оккупантов 14.03.2023, 21:35

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Украинские пограничники под Бахмутом уничтожили вражеский состав из БК. В результате были ликвидированы шесть оккупантов.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram Государственной пограничной службы Украины.

«Искусство взрыва — уничтожить не только оккупантов, но и их состав из БК. Такое «творчество» продемонстрировали пограничники под Бахмутом. Операторы БПЛА выследили логистический маршрут врага к составу. И когда туда прибыла очередная партия грузов, «влупили» из минометов», - говорится в сообщении.

Обстрел поднял в воздух автомобиль из БК, разрушил склад и ликвидировал шесть захватчиков.

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