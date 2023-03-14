закрыть
14 марта 2023, вторник, 22:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские пограничники под Бахмутом уничтожили вражеский состав из БК и ликвидировали шесть оккупантов

  • 14.03.2023, 21:35
  • 1,790
Украинские пограничники под Бахмутом уничтожили вражеский состав из БК и ликвидировали шесть оккупантов

Видео.

Украинские пограничники под Бахмутом уничтожили вражеский состав из БК. В результате были ликвидированы шесть оккупантов.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram Государственной пограничной службы Украины.

«Искусство взрыва — уничтожить не только оккупантов, но и их состав из БК. Такое «творчество» продемонстрировали пограничники под Бахмутом. Операторы БПЛА выследили логистический маршрут врага к составу. И когда туда прибыла очередная партия грузов, «влупили» из минометов», - говорится в сообщении.

Обстрел поднял в воздух автомобиль из БК, разрушил склад и ликвидировал шесть захватчиков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Праздник лизоблюдства
Праздник лизоблюдства Леонид Невзлин
США и Израиль взялись за друга бункерного
США и Израиль взялись за друга бункерного Орест Сохар
О ближайшем будущем Украины и Беларуси
О ближайшем будущем Украины и Беларуси Дмитро Ярош
Были и остались
Были и остались Ирина Халип