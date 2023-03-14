В аэропорту Минска задержали футболиста из Нигерии 14.03.2023, 21:42

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У него был выявлен фальшивый паспорт.

В Минске на погранконтроле задержали иностранца с поддельным паспортом. Подробности сообщили в Государственном пограничном комитете.

Инцидент произошел ночью 11 марта. Гражданин Нигерии прибыл в Беларусь из Стамбула. Однако на паспортном контроле мужчина предъявил паспорт гражданина Ганы. Пограничники заметили подделку — замену страницы с установочными данными.

Выяснилось, что иностранец сам подделал документ и изменил свой возраст, чтобы профессионально заниматься футболом у себя на родине. А в Беларуси он планировал продолжить карьеру игрока. Настоящий паспорт мужчины был спрятан среди его личных вещей.

— Задержанного иностранца поместили в изолятор ГУВД Мингорисполкома, - прокомментировали в ГПК.

Нигерийцу грозит административная ответственность за покушение на незаконное пересечение границы, а также — уголовная за использование поддельного документа.

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