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Генерал НАТО проинформировал союзников о сбитом россиянами американском дроне

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  • 14.03.2023, 21:48
  • 4,710
Генерал НАТО проинформировал союзников о сбитом россиянами американском дроне
Кристофер Каволи

БПЛА был сбит над Черным морем.

Командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи уведомил страны Альянса об инциденте над Черным морем.

Как сообщает Charter97.org со ссылкой на The Guardian, об этом заявил представитель НАТО.

«Высший военный командир НАТО генерал Кристофер Каволи проинформировал союзников об инциденте над Черным морем с участием российского истребителя и американского военного беспилотника», - приводит издание слова неназванного представителя Альянса.

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