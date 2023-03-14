Издателя Дмитрия Коласа освободили из СИЗО КГБ 14.03.2023, 22:06

Дмитрий Колас

Он пробыл под стражей 10 суток.

Источники «Белсата» сообщили об освобождении издателя Дмитрия Коласа. Он пробыл в СИЗО КГБ 10 суток. Его отпустили, не предъявив никаких обвинений.

Сотрудники КГБ задержали Коласа 4 марта. На следующий день его издательство сообщило о «приостановке деятельности до отдельного сообщения».

Причиной задержания стала книга, изданная литератором, однако какая именно, точно неизвестно. По разным данным, недовольство нынешних властей вызывал или сборник «Вызваленыя і заняволеныя. Польска-беларускае памежжа 1939–1941 гг. у дакументах беларускіх архіваў», или же издание «Масавыя рэпрэсіі ў СССР у гістарычных даследаваннях і калектыўнай памяці».

Как стало известно «Белсату» от собственных источников, несколько часов назад Коласа освободили, не предъявив обвинений. В СИЗО КГБ, известном как «американка», он пробыл 10 суток.

Ранее в Беларуси приостановили деятельность издательств «Медысонт», «Лімарыус», «Кнігазбор», «Галіяфы» и «Янушкевіч». Государственная «Белкніга» расторгла договоры на распространение с независимыми издательствами.

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