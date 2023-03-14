СМИ: Нетаньяху впервые обсудил оказание Израилем военной помощи Украине

СМИ: Нетаньяху впервые обсудил оказание Израилем военной помощи Украине1
- 14.03.2023, 22:08
В ближайшее время премьер Израиля может посетить Киев.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые провел дискуссию по политике Израиля по военной помощи Украине.
Об этом сообщает The Times of Israel.
«На встрече обсуждался вариант предоставления военной помощи Украине», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ней приняли участие министр обороны Йоав Галлант, министр иностранных дел Эли Коэн, глава Моссада Дэвид Барнеа, начальник штаба ЦАХАЛа Герцы Халеви, военный секретарь Нетаньяху Ави Хиль и другие.
«В сообщениях говорится, что никаких решений принято не было и обсуждение будет продолжено», - добавили в СМИ.
Напомним, что визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Украину может состояться в ближайшее время.