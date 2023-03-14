СМИ: Нетаньяху впервые обсудил оказание Израилем военной помощи Украине 1 14.03.2023, 22:08

Биньямин Нетаньяху

В ближайшее время премьер Израиля может посетить Киев.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые провел дискуссию по политике Израиля по военной помощи Украине.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«На встрече обсуждался вариант предоставления военной помощи Украине», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ней приняли участие министр обороны Йоав Галлант, министр иностранных дел Эли Коэн, глава Моссада Дэвид Барнеа, начальник штаба ЦАХАЛа Герцы Халеви, военный секретарь Нетаньяху Ави Хиль и другие.

«В сообщениях говорится, что никаких решений принято не было и обсуждение будет продолжено», - добавили в СМИ.

Напомним, что визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Украину может состояться в ближайшее время.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».