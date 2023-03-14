Как меняется потребительская корзина белорусов? 14.03.2023, 22:13

Стиральный порошок уже 78 рублей.

Чиновники в Беларуси заявляют, что контроля за ценообразованием в ближайшее время отменять не намерены. Но несмотря на административные меры и контроль, белорусы замечают, что на покупку привычного набора продуктов каждый раз заплатить нужно все больше. Цены в магазинах продолжают расти.

По подсчетам Белстата, цены в Беларуси на товары и услуги за первые два месяца года по сравнению с прошлогодним декабрем выросли на 2 %, за год инфляция составила 11,7 %. Белорусы же убеждены, что официальные цифры не совсем корректно отражают реальную ситуацию. Инфляционные ощущения граждан страны намного больше, чем падает статистика.

«Еще в феврале средний чек в магазине при покупке продуктов в неделю для семьи из четырех человек составлял около 150 рублей. Это очень заметно, когда приобретаешь товары раз в неделю. А вот в марте внезапно за тот самый набор продуктов пришлось заплатить уже 200 рублей. Это, кажется, вовсе не 2%, а более 30%», – говорят в разговоре с «Белсатом» белорусы.

Читатели «Белсата» сетуют, что официальные данные и цифры не отражают реальной ситуации. На самом деле цены на еду, на непродовольственные товары, особенно на импортные изделия, на услуги растут постоянно и далеко не на единицы процентов.

Импортные продукты исчезают, а привезенные аналоги дороже и менее качественные

По наблюдениям читателей, во многих магазинах исчезают дешевые импортные продукты – например, макаронные изделия. На их месте появляются более дорогие макароны, при этом гораздо худшего качества. Все больше на полках продуктов белорусского и российского производства.

Финансист Виталий Олейник обращает внимание на то, что проблема роста цен не является проблемой исключительно для Беларуси. Во всем мире сейчас ощутима инфляция. Другое дело, говорит собеседник, что в странах Запада работают механизмы, инструменты, чтобы стабилизировать ситуацию. В Беларуси в прошлом году власти фактически приказали ценам стоять на определенном уровне и следили, чтобы те не росли. И эта административная мера временно стабилизировала ситуацию.

«Командно-административные меры остаются миной замедленного действия, поскольку воздействие на экономику через запрет на рост цен будет давить на экономику внутри страны в долгосрочной перспективе, и с этим бороться будет довольно сложно. Власти начинают это понимать, так как из уст чиновников начинает звучать такое экономическое определение, как монетарная политика. Вероятно, руководство страны понимает, что в экономике нужно руководствоваться не только репрессивными мерами, но нужно смотреть, как работает цивилизованный мир», – говорит Виталий Олейник.

И действительно, во время экономического совещания 13 марта Лукашенко приказал сдерживать рост цен монетарными, регуляторными или административными мерами. Главное, чтобы был результат. Но в белорусских условиях результата достичь довольно сложно.

«В Беларуси экономика не прозрачная. Нет нормальной конкуренции, что приводило бы к замедлению инфляции. А если инфляция регулируется через командно-административные меры, то анализировать ситуацию довольно трудно. Но последствия такой политики в любом случае отразятся в существенном росте цен», – убежден финансист.

Олейник обращает внимание на то, что накопленная еще с прошлого года инфляция может теперь давать о себе знать и оказывает давление. К тому же импортные товары из-за санкций попадают в нашу страну благодаря параллельному импорту. Эта схема предполагает, что в цепи количество поставщиков увеличивается, соответственно и цены на эти товары растут. Ситуация будет сказываться на кошельках белорусов.

Читатели говорят, что импортные товары или исчезают с полок, или цены на них растут на десятки процентов. Многие не могут позволить себе этих товаров и начинают пользоваться белорусскими.

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