Украинские военные показали, как уничтожают российские танки 2 14.03.2023, 22:25

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Видеофакт.

Украинские военные продолжают неустанно уничтожать оккупантов. Им удалось попасть во вражеский танк и взорвать его.

Об этом пишет Charter97.org со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

На видео показано, как украинский военный попадает в движущийся российский танк. В результате этого тот взорвался с оккупантами вместе.

«Доезжаем. Уничтожаем вражескую технику со всем, что внутри. 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка», - сказано в сообщении.

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