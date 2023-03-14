Украинские военные показали, как уничтожают российские танки

Украинские военные показали, как уничтожают российские танки2
- 14.03.2023, 22:25
- 1,824
Видеофакт.
Украинские военные продолжают неустанно уничтожать оккупантов. Им удалось попасть во вражеский танк и взорвать его.
Об этом пишет Charter97.org со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.
На видео показано, как украинский военный попадает в движущийся российский танк. В результате этого тот взорвался с оккупантами вместе.
«Доезжаем. Уничтожаем вражескую технику со всем, что внутри. 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка», - сказано в сообщении.