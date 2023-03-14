В Беларуси на многих реках наблюдается рост уровней воды 14.03.2023, 23:02

Наиболее сложная паводковая ситуация наблюдалась на территории Гомельской области.

В Беларуси наблюдается рост уровней воды практически на всех реках, сообщила начальник отдела гидрологических прогнозов службы гидрологии и агрометеорологии Белгидромета Минприроды Елена Зубченок.

По ее словам, повышенный температурный режим и значительное количество осадков во второй половине декабря 2022 года способствовали развитию на реках зимних паводков. С третьей декады декабря до конца января на реках отмечались значительные подъемы уровней воды, в связи с чем на большинстве рек вода вышла на пойму, уровни воды превысили опасно высокие отметки. Наиболее сложная паводковая ситуация наблюдалась на территории Гомельской области. Водность рек значительно повысилась и оказалась в 2-3 раза больше обычной для зимнего периода. Несмотря на то, что в феврале происходил в основном спад уровней воды, водность рек сохранялась больше обычной.

«Выпадение осадков в последние дни обусловило практически на всех реках рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-15 см. Вода находится на пойме на большинстве рек бассейна Припяти, некоторых реках бассейнов Немана, Вилии, Западного Буга, Днепра, Березины и Сожа. На Припяти у Петрикова уровень воды превышает опасную высокую отметку. Уровни воды близки к опасным высоким отметкам на Припяти у деревни Черничи, ее притоках реках Случь у агрогородка Ленин и Птичь у деревни Першая Слободка», - рассказала Елена Зубченок.

Согласно предварительным прогнозам, максимальные уровни воды весеннего половодья в текущем году будут близки к средним многолетним значениям, максимумы на большинстве рек не превысят максимумы зимнего паводка, сформировавшегося в январе.

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