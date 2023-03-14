Экс-пропагандиста СТВ Бояровича с женой задержали в Минске

Экс-пропагандиста СТВ Бояровича с женой задержали в Минске4
- 14.03.2023, 23:16
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Он покинул телеканал в 2021 году.
В Минске задержали фотографа и пропагандиста Дмитрия Бояровича и его жену Викторию. Задержание произошло утром 14 марта в Новой Боровой и попало на камеры, сообщает правозащитный центр «Вясна».
Дмитрия задержали в 8:11, когда он вышел из подъезда. Силовики положили его на землю. К Боярскому подбежала его жена, затем силовики с Дмитрием и Викторией пошли в квартиру. Через 10 минут Дмитрия вывели из подъезда и посадили в бус, через 40 минут в бус посадили Викторию. Обоих куда-то увезли.
Дмитрий Боярский работал на СТВ. Он уволился в 2021 году.