Экс-пропагандиста СТВ Бояровича с женой задержали в Минске 4 14.03.2023, 23:16

4,656

Он покинул телеканал в 2021 году.

В Минске задержали фотографа и пропагандиста Дмитрия Бояровича и его жену Викторию. Задержание произошло утром 14 марта в Новой Боровой и попало на камеры, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Дмитрия задержали в 8:11, когда он вышел из подъезда. Силовики положили его на землю. К Боярскому подбежала его жена, затем силовики с Дмитрием и Викторией пошли в квартиру. Через 10 минут Дмитрия вывели из подъезда и посадили в бус, через 40 минут в бус посадили Викторию. Обоих куда-то увезли.

Дмитрий Боярский работал на СТВ. Он уволился в 2021 году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».