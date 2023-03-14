Ученые: Жить в городе полезнее для психики, чем в деревне 1 14.03.2023, 23:39

Сельские жители более невротичны, чем горожане.

Жизнь в сельской местности обычно идеализируется: чистый воздух, природа, отсутствие сутолоки и машин. Осенью прошлого года американские ученые показали, что к концу жизни людей даже тянет к родным местам (в том числе многие желают вернуться из города в деревню). Однако эти процессы, вероятно, связаны с тем, что знакомые вещи кажутся нам надежнее — к старости ценность этого качества повышается.

При этом многие другие исследования свидетельствуют, что жизнь в сельской местности зачастую больше вредит здоровью, чем в городе. Так, ученые из Университета Вандербильта (США) в январе этого года опубликовали работу, в которой показали, что у людей, проживающих в американских селах, на 19 процентов выше риск развития сердечной недостаточности, чем у горожан. Еще раньше, в 2017 году, другие ученые из США продемонстрировали связь между жизнью в деревне и риском развития деменции у пожилых людей.

Новое исследование ученых из университетов Хьюстонского, Вашингтонского и Северо-Западного (США) добавляет еще одну ложку дегтя в сельскую «пастораль». Свои выводы они представили в Journal of Personality.

В своей работе ученые использовали данные двух крупных продольных исследований жителей США, чтобы изучить, существуют ли различия между сельскими и городскими жителями в плане изменений личностных черт на уровне благополучия (удовлетворенности жизнью) и так называемой большой пятерки. Так психологи называют модель личности человека, отражающую восприятие людей друг другом. Она оперирует понятиями пяти общих и относительно независимых личностных черт: экстраверсией, доброжелательностью, добросовестностью, невротизмом и открытостью опыту.

Выяснилось, что американцы, проживающие в сельской местности, как правило, имеют более низкий уровень открытости, добросовестности и психологического благополучия, при этом у них наблюдается высокий уровень невротизма по сравнению с городскими жителями. Исследователи связывают это с тем, что в селах у людей меньше доступа к психологической помощи. Пригороды (даже в США) испытывают острую нехватку специалистов в области психического здоровья.

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