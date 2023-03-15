Ночью в Минске на станции метро «Октябрьская» пройдут учения МЧС 15.03.2023, 0:00

Они начнутся в час ночи.

Ближайшей ночью, с 14 на 15 марта, на станции метро «Октябрьская» в Минске пройдут совместные учения МЧС и метрополитена, сообщает пресс-служба последнего.

Учения начнутся в час ночи и завершатся в 4.30. В связи с этим к станциям «Октябрьская» и «Купаловская» прибудет много пожарной аварийно-спасательной техники, предупреждают горожан.

На работу метрополитена учения не повлияют, станции будут действовать в штатном режиме.

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