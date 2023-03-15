Ночью в Минске на станции метро «Октябрьская» пройдут учения МЧС
- 15.03.2023, 0:00
Они начнутся в час ночи.
Ближайшей ночью, с 14 на 15 марта, на станции метро «Октябрьская» в Минске пройдут совместные учения МЧС и метрополитена, сообщает пресс-служба последнего.
Учения начнутся в час ночи и завершатся в 4.30. В связи с этим к станциям «Октябрьская» и «Купаловская» прибудет много пожарной аварийно-спасательной техники, предупреждают горожан.
На работу метрополитена учения не повлияют, станции будут действовать в штатном режиме.