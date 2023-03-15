Госдеп вызвал «на ковер» посла РФ в США после инцидента с дроном 15.03.2023, 1:04

Журналистам Анатолий Антонов отказался давать какие-либо комментарии.

Посол России в США Анатолий Антонов сегодня, 14 марта, вечером приехал в Государственный департамент. Его визит связан с тем, что Россия сбила американский дрон над Черным морем.

Об этом сообщает CNN.

Как отмечает издание, Антонов отказался давать какие-либо комментарии.

В CNN добавляют, что, по словам высокопоставленного представителя Госдепартамента, российский посол должен встретиться с помощником госсекретаря по европейским делам Карен Донфрид.

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