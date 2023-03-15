Маляр о боях за Бахмут: Есть значительные успехи у ВСУ 15.03.2023, 2:19

Анна Маляр

В городе в большом количестве уничтожается враг.

Российские оккупанты пытаются захватить Бахмут Донецкой области, наступая с нескольких направлений и окружить его, однако бои продолжаются, и Вооруженные силы Украины в динамичной ситуации на этом направлении также действуют успешно. Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила 14 марта в эфире национального телемарафона, который транслировал канал «Рада».

«На сегодняшний день фактически по всей полосе ответственности оперативно-стратегической группировки «Хортица» происходят наступательные действия врага. Бои продолжаются в районе Кременной [Луганской области], Белогоровки [Луганской области], Спорного [Донецкой области], Бахмут является эпицентром», — заявила замминистра.

Она уточнила, что российские захватчики сразу по нескольким направлениям пытаются окружить и захватить Бахмут.

«Собственно, что такое динамика боевых действий? Это когда есть определенные незначительные успехи у врага, но в том числе есть и определенные значительные успехи в ВСУ, которые смогли кое-что сделать на севере», – сообщила Маляр.

Она добавила, что бои за город еще не завершены, поэтому пока преждевременно делать какие-то выводы, и подчеркнула, комментируя успехи украинских защитников, что «не уверена, что это можно сейчас озвучивать».

Замглавы Минобороны Украины напомнила, что воспринимать информацию о боях за Бахмут нужно с пониманием того, что украинские защитники делают все возможное, чтобы не допустить осуществления планов противника. Поэтому, когда идут разговоры о стратегическом значении Бахмута, очень важно доверять украинским военным, указала отметила она.

Маляр также назвала Бахмут городом, где в большом количестве уничтожается враг, и, соответственно уменьшаются наступательные возможности российских войск.

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