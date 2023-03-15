«Русский дом» в Гомеле отправляет местных школьников в оккупированный Крым 15.03.2023, 3:42

Детей отправляют на полуостров за чтение отрывков из российских литературных произведений.

Представительство Российского центра науки и культуры в Гомеле, известное как «Русский дом», провело конкурс среди местных школьников под названием «Живая классика». Согласно замыслу конкурса, белорусские дети должны выразительно и артистично читать отрывки из известных российских литературных произведений, сообщает местное издание «Штодзень».

По словам организаторов, от Гомеля в конкурсе приняли участие 24 ребенка.

Всем участникам подарили дипломы и книжки. А победителя, ученика 4-го класса местной гимназии №36 имени Ивана Мележа, ждет путевка в крымский лагерь «Артек».

Упомянутое учебное заведение, кстати, единственное на весь полумиллионный Гомель, в котором есть белорусскоязычные классы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».