Польские пограничники перехватили партию белорусских сигарет 15.03.2023, 4:57

Цена контрабанды – более 180 тыс. долларов.

Польские пограничники и таможенники перехватили партию белорусских сигарет в Тересполе.

При осмотре грузовика, который ехал из Беларуси в Польшу, таможенники нашли коробки, обернутые в черный полиэтилен. Внутри коробок обнаружили более 55 тысяч пачек сигарет на сумму более 182 тысяч долларов, сообщает польская пограничная служба.

Задержан водитель, 40-летний гражданин Польши.

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