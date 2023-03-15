Польские пограничники перехватили партию белорусских сигарет
- 15.03.2023, 4:57
Цена контрабанды – более 180 тыс. долларов.
Польские пограничники и таможенники перехватили партию белорусских сигарет в Тересполе.
При осмотре грузовика, который ехал из Беларуси в Польшу, таможенники нашли коробки, обернутые в черный полиэтилен. Внутри коробок обнаружили более 55 тысяч пачек сигарет на сумму более 182 тысяч долларов, сообщает польская пограничная служба.
Задержан водитель, 40-летний гражданин Польши.