У Кадырова серьезные проблемы: глава Чечни случайно засветил документ, доставая из папки 15.03.2023, 8:47

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Опубликованы детали встречи в Кремле.

В социальных сетях вновь появились сведения о состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова, который накануне появился в Москве на встрече с Путиным.

На фоне информации о серьезных проблемах с почками Кадыров приехал в Кремль и попал на видео протокольной съемки пресс-службы российского диктатора.

Кадыров выглядел сильно опухшим и потолстевшим, однако пользователи обратили внимание на еще одну необычную деталь.

Во время записи видео Кадыров достал шпаргалку, с которой начал зачитывать Путину текст о состоянии дел в Чечне.

При этом пользователи обратили внимание на огромный размер шрифта, которым был напечатан текст доклада. Доставая листки, чеченский глава засветил их обратную сторону.

Пользователи предположили, что у Кадырова еще и начались проблемы со зрением. На это обратил внимание известный российский блогер Рустем Адагамов, который опубликовал скриншот на своей странице в социальной сетиTwitter .

Ранее Кадыров решил зачитывать текст доклада с листков, вынудив Путина схватиться обеими руками за стол.

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