«На станции «Октябрьская» загорелись два вагона метро» 2 15.03.2023, 8:51

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Фото: Минский метрополитен

МЧС отчиталось о том, что произошло ночью.

МЧС сегодня ночью провело учение на станции метро «Октябрьская» в Минске. По легенде на станции загорелись два вагона метро. Пожар происходил в выделением большого количества дыма.

В учениях участвовали более ста спасателей, два десятка единиц техники. Они вывели людей из «задымленного» состава. «Пострадавших» эвакуировали а носилках и оказали им медицинскую помощь. «Загорание» было локализовано в кратчайшие сроки, сообщили в пресс-службе Минского метрополитена.

Фото: Минский метрополитен

Фото: Минский метрополитен

Фото: Минский метрополитен

Фото: Минский метрополитен

Фото: Минский метрополитен

Фото: Минский метрополитен

Фото: Минский метрополитен

Фото: Минский метрополитен

Фото: Минский метрополитен

Фото: Минский метрополитен

Фото: Минский метрополитен

Фото: Минский метрополитен

Фото: Минский метрополитен

Фото: Минский метрополитен

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