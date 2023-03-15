«На станции «Октябрьская» загорелись два вагона метро»2
- 15.03.2023, 8:51
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МЧС отчиталось о том, что произошло ночью.
МЧС сегодня ночью провело учение на станции метро «Октябрьская» в Минске. По легенде на станции загорелись два вагона метро. Пожар происходил в выделением большого количества дыма.
В учениях участвовали более ста спасателей, два десятка единиц техники. Они вывели людей из «задымленного» состава. «Пострадавших» эвакуировали а носилках и оказали им медицинскую помощь. «Загорание» было локализовано в кратчайшие сроки, сообщили в пресс-службе Минского метрополитена.