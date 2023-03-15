США предприняли меры, чтобы дрон MQ-9 не попал в чужие руки 15.03.2023, 8:58

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Джон Кирби рассказал о столкновении беспилотника с российским Су-27 над Черным морем.

Соединенные Штаты предприняли меры, чтобы беспилотник MQ-9 Reaper, упавший в Черное море, не попал в чужие руки.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает CNN.

«Мы предприняли определенные меры, чтобы Reaper никому не достался. Разумеется, мы не хотим, чтобы кто-то кроме нас до него имел доступ», - заявил Кирби.

Ранее представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что потерпевший крушение беспилотник не оказался в руках российских военных.

Ранее в российских СМИ появилась аудиозапись, на которой слышно, как некие люди ведут переговоры на русском языке о поднятии со дна некоторых обломков упавшего дрона. В частности, утверждается, что удалось поднять кожух двигателя внутреннего сгорания.

Напомним, вчера утром над Черным морем столкнулись американский беспилотник MQ-9 Reaper и российский истребитель Су-27.

Позже стало известно, что об инциденте уже проинформировали президента США Джо Байдена.

Также Кирби заявил, что США не будут прекращать полеты над Черным морем после столкновения российского истребителя и американского беспилотника.

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