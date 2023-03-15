«История с пропажей помощника Мясниковича начинает напоминать детектив» 2 15.03.2023, 9:09

7,052

Дмитрий Шедко

Ситуация с Дмитрием Шедко может вылиться в масштабный скандал.

Как сообщал сайт Charter97.org, в Москве исчез помощник председателя коллегии «Евразийской экономической комиссии» (ЕЭК) Михаила Мясниковича Дмитрий Шедко. Мужчину не могут найти уже три дня.

История вокруг Дмитрия Шедко начинает напоминать крайне плохой детектив. Хунта не в первый раз занимается похищениями на территории россии. Последний громкий случай - заговор винни-пухов с подставными генералами-патриотами, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Кремль тогда был вынужден утереться. Но, впрочем, какое им дело до каких-то граждан Беларуси, да еще и смутьянов.

Ситуация с Дмитрием иного масштаба. Он все же чиновник международной организации, который находится под защитой самой организации и страны пребывания. Тут масштаб пилюли от «союзника» посерьезнее.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».