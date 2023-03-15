Опубликован секретный документ РФ по дестабилизации Молдовы 15.03.2023, 9:33

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Стратегия имеет такую же структуру, как и «план» по присоединению Беларуси к 2030 году.

СМИ получили российский документ по дестабилизации Молдовы. Как и в случае с недавним «планом» Москвы по инкорпорации Беларуси, его получил Yahoo News. В публикации отмечается, что документ, как и белорусский, датирован 2021 годом и происходит из того уже управления приграничного сотрудничества администрации президента РФ. Он также разрабатывался при участии Генштаба РФ, ФСБ, СВР и ГРУ.

В публикации говорится, что стратегия в отношении Молдовы направления против вмешательства США, ЕС, Турции и Украины в дела страны, усиления влияния НАТО и ослабление позиция РФ. Документ предусматривает вступление Молдовы в ЕАЭС и ОДКБ. Надо отметить, что при президенте Игоре Додоне Молдова действительно активно принимала участие в саммитах ЕАЭС в качестве страны-наблюдателя, однако после избрания Майи Санду и начала вторжения РФ в Украину в феврале прошлого года это фактически прекратилось.

План также предполагает нейтрализацию любых действий правительства Молдовы по вытеснению из Приднестровья российских войск.

Стратегия для Молдовы имеет такую же структуру, как и документ по Беларуси. В нем есть три направления: политическое, военное и оборонное сотрудничества, гуманитарный сектор, торговля и экономика. Устанавливаются кратко-, средне- и долгосрочные цели. Последние охватывают преиод до 2030 года. В итоге предполагается получить устойчивые пророссийские группы виляния в молдавских политических и экономических элитах.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении Кремля дестабилизировать Молдову. Позднее Майя Санду выступила с обращением, в котором подтвердила наличие такого плана у России. В последние недели в Кишиневе проходят митинги, организованные партией «Шор».

Как сообщал сайт Charter97.org, журналисты получили доступ к внутреннему документу российских властей под названием «Стратегические цели Российской Федерации в Беларуси», согласно которому Россия собирается к 2030 году оккупировать Беларусь. В расследовании участвовал консорциум журналистов из Süddeutsche Zeitung, WDR, NDR, Yahoo News, Delfi Eesti, центра «Досье», Expressen, Independent, Frontstory, Белорусского центра расследований и VSquare.

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