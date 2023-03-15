Новые наушники Apple смогут следить за здоровьем пользователя

Новые наушники Apple смогут следить за здоровьем пользователя2
- 15.03.2023, 9:57
Цифровой гигант добавит новые датчики и сенсоры в модель следующего поколения.
Компания Apple оснастит новое поколение наушников AirPods функцией мониторинга слуха пользователя.
Об этом сообщает Bloomberg.
По информации источников в компании, цифровой гигант добавит новые датчики и сенсоры, которые позволят отслеживать состояние слуха человека. О том, как станут использоваться новые данные и какие функции могут получить новые AirPods, пока информации нет.
Как отмечают технические эксперты, наушники с новыми возможностями могут выйти уже в 2025 году.