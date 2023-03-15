Новые наушники Apple смогут следить за здоровьем пользователя 2 15.03.2023, 9:57

Цифровой гигант добавит новые датчики и сенсоры в модель следующего поколения.

Компания Apple оснастит новое поколение наушников AirPods функцией мониторинга слуха пользователя.

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации источников в компании, цифровой гигант добавит новые датчики и сенсоры, которые позволят отслеживать состояние слуха человека. О том, как станут использоваться новые данные и какие функции могут получить новые AirPods, пока информации нет.

Как отмечают технические эксперты, наушники с новыми возможностями могут выйти уже в 2025 году.

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