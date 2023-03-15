Белорусы активно cкупают жилье на Кипре 4 15.03.2023, 10:03

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Наши соотечественники уступили по числу сделок полякам, но обогнали граждан США.

Белорусы активно покупают жилье на Кипре. По количеству сделок белорусы попали в топ-15 и уступили полякам, но обогнали граждан Соединенных Штатов Америки, пишет Myfin.by со ссылкой на philenews.com.

В январе-феврале текущего года лидерами среди иностранных покупателей недвижимости на Кипре стали россияне.

На втором месте по сделкам с кипрской недвижимостью были граждане Великобритании, а на третьем — покупатели из Израиля.

На четвертой позиции оказались граждане Греции, а замыкают пятерку лидеров ливанцы.

В десятку по количеству сделок с кипрской недвижимостью в 2023 году также вошли граждане Германии, Румынии, Китая, Украины, Нидерландов.

Граждане Беларуси заняли 13-е место среди иностранцев, приобретающих недвижимость на Кипре.

По соседству с белорусами в рейтинге оказались болгары (11-е место) и поляки (12-е), а также граждане Соединенных Штатов Америки (14-е).

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