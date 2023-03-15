Видеофакт: Российский боевой самолет исчезает с радаров над Бахмутом 3 15.03.2023, 10:06

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иллюстративное фото

Это произошло после пророческих слов одного из украинских бойцов.

В сети опубликована запись, на которой вражеский боевой самолет исчезает с радаров над Бахмутом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи с монитора видно движение цели под отметкой 9653(а)-ПП10690. Вражеский самолет заходил в Бахмут с направления сел Бахмутское и Подгородное.

Самолет исчез с радаров после слов одного из украинских воинов - «Собьют пацаны, не собьют?».

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