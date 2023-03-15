Видеофакт: Российский боевой самолет исчезает с радаров над Бахмутом

Видеофакт: Российский боевой самолет исчезает с радаров над Бахмутом3
- 15.03.2023, 10:06
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Это произошло после пророческих слов одного из украинских бойцов.
В сети опубликована запись, на которой вражеский боевой самолет исчезает с радаров над Бахмутом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи с монитора видно движение цели под отметкой 9653(а)-ПП10690. Вражеский самолет заходил в Бахмут с направления сел Бахмутское и Подгородное.
Самолет исчез с радаров после слов одного из украинских воинов - «Собьют пацаны, не собьют?».