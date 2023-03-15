«Перец за 20 рублей — это новый биткоин?» 3 15.03.2023, 10:14

1,834

Что сейчас происходит с ценами на овощи в Беларуси.

Чуть больше месяца назад белорусские СМИ фиксировали цены на «золотые» огурцы. Но прошло пару недель, и выяснилось: вкладываться надо было не в огурцы — они как раз успели заметно подешеветь, с учетом сезонности к ним вопросов нет. А вот любителям мартовских помидоров и перца повезло меньше: помидоры дешевле 10 рублей найти сложно, перец дороже, пишет onliner.by.

Огурцы: гладкие за 3,99 рубля, колючие за 9

В начале февраля с виду одни и те же огурцы (или очень похожие) могли отличаться в цене практически в два раза. Теми, что подешевле (от 7 рублей) осчастливили нас местные теплицы. В районе 14 рублей (иногда доходили до 18) были огурцы из России. Там объясняли это своими проблемами: резко взлетели цены на электроэнергию, были сложности с поставками оборудования и семенами. Логистика из Турции усложнилась, поэтому оттуда везли совсем небольшие объемы, которые глобально на цены не влияли.

Судя по содержимому полок спустя месяц, цены на огурцы смогли откатиться назад: среднеплодные гладкие стоят от 5,7 рубля, короткие с колючками — в основном от 9.

По легенде, колючие — это true огурцы, гладкие — просто их подобие. Наука говорит, что принципиальных отличий нет, дело в кожице.

Цены на белорусские и российские огурцы практически сравнялись, особой разницы между ними сейчас нет.

Самые дешевые огурцы нашлись на Комаровке — 3,99 рубля. Уточняют, что сладкие, если для кого-то это важно и привлекательно.

Колючие огурцы дороже, как и везде.

Перец: уже не 32 рубля, но лучше подождать

Это необязательный продукт в мартовской продуктовой корзине, но пару недель назад цены на него улетели в космос. Один из пользователей нашего форума увидел такую картину, хотя средняя февральская цена по Белстату была намного скромнее — 13,8 рубля за килограмм.

Но рост за месяц все равно оказался ощутимым — 18,9%. Почему так?

Импортеры рассказали нам, что это обычная для межсезонья «пересменка», когда в одной стране сезон перца уже заканчивается, а в другой еще не начался. Плюс сказываются последствия землетрясения в Турции (из-за этого подорожали также помидоры, цукини, баклажаны).

— Сейчас такой сезон: дело в том, что голландский перец еще не начался, а испанский уже заканчивается, поэтому продаются в основном остатки партий. Сейчас возим перец в основном из Турции и Ирана.

В Турции было землетрясение плюс плохая погода, дожди — перца мало, а спрос высокий — со стороны Европы и не только.

На границе Ирана и Азербайджана очередь 12 дней, плюс доставка оттуда еще 7. В целом путь занимает около 20 дней — это очень много для перца, поэтому значительная часть приходит в плохом качестве и возвращается обратно или утилизируется. Поэтому перец хорошего качества реально сложно купить, его мало.

Если бы не землетрясение в Турции, возможно, таких цен бы не было. Потому что в предыдущие годы в это время работали с турецким перцем.

— Когда появится дешевый импортный перец?

— Голландский уже начинается, но его пока очень мало, потому он дорогой. Возможно, он подешевеет в мае-июне, если будут хороший урожай и достаточные объемы.

В белорусских теплицах сейчас тоже как раз зреет перец. На Минской овощной фабрике обещают, что он попадет в магазины в конце марта — начале февраля вместе с первыми баклажанами. Какими будут цены, пока сказать сложно, но перец обычно предсказуемо дороже огурцов и помидоров.

Помидоры: в основном от 11 рублей

В феврале средние цены на свежие помидоры в Беларуси выросли на 18,6% и были на уровне 9,5 рубля, говорят цифры Белстата. Похоже, в марте рост цен продолжился. Мы обошли десяток магазинов и не нашли помидоров хотя бы за 10 рублей.

В целом это объяснимая для несезона картина: цены диктуются сезонностью, возможностями белорусских теплиц, импортом из России и других стран.

Цены на томаты тоже регулируются государством, но в этом сезоне на них сильно влияли внешние факторы, пояснили в одной из торговых сетей.

В России с помидорами случилась та же история, что и с огурцами: дефицит, а после этого и рост цен. В февральском отчете МАРТ отмечалось, что в этот период года овощи преимущественно импортируются в страну, а в России они подорожали на 20,2%.

Турецкие помидоры в 2023-м тоже подорожали, обращают внимание импортеры. Последние доступные данные Белстата говорят, что раньше на Турцию приходилась треть всего томатного импорта.

Разноцветные черри везут из Марокко. Вообще, к ассортименту вопросов нет: на полках черные, розовые, желтые, оранжевые томаты — осталось подождать, пока подешевеют.

Есть поставки из Азербайджана — в основном в районе 12 рублей за килограмм. Также на рынке можно встретить элитные по 22 рубля (по такой цене уже можно покупать греческую клубнику).

Но тут точно не возникнет желания жаловаться на зеленые помидоры.

А вот и ранняя картошка! Но из Египта

В мем «Я хочу услышать три главных слова» вполне можно подставлять «появилась молодая картошка». Потому что она и правда появилась.

Пока только из Египта, но это справедливо — белорусскую раннюю на рынок привезут в июне. Сейчас тоже можно найти красивые клубни без признаков усталости.

Из бюджетного — свои капуста, морковь и свекла. В ближайшее время это самый дешевый салатный набор.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».