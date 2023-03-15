США выбивают у Путина последний козырь 2 15.03.2023, 10:20

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Для главы РФ прозвучал «похоронный набат».

США выделяют $170 млрд на пополнение запасов Пентагона, израсходованных на поддержку Украины. Америка официально вступает в гонку вооружений, что не сулит Москве ничего хорошего.

Об этом в своем видеоблоге в YouTube рассказал известный российский политик, историк Дмитрий Чернышевский.

«Эта новость звучит похоронным набатом для Российской Федерации Путина. Если Путин рассчитывал выиграть войну на истощение с первой экономикой мира, то это действие могильной плитой закрывает для него перспективы. $170 млрд - это половина всего бюджета России! А это только на восполнение запасов, истраченных в Украине», - рассказал историк.

Он отметил, что для Украины это хорошая новость. Дело в том, что американской военной промышленности, когда она нарастит свои мощности, потребуются рынки сбыта своей продукции. Нет сомнений, что добрая часть новейшего вооружения пойдет для ВСУ, которые противостоят российской агрессии.

«Для России решение американцев означает, что арсенал демократии начинает раскочегариваться. И перспектив выиграть военно-политическое столкновение у Москвы нет никакой», - рассказал историк.

Он обратил внимание на то, что 103-й танковый завод РФ, который по плану должен выпускать в месяц 23 танка, сегодня способен собирать всего 9. А знаменитый Уралвагонзавод вместо запланированных 30 в месяц выпускает всего 20 танков.

«Вот вам результат путинской мобилизации военной экономики! Это не под силу коррумпированному фашистскому старческому псевдорежиму в России… Решение Америки о развертывании массированного производства боеприпасов и средств ведения войны означает, что чахлый западный паровозик, который на самом деле является гигантским космическим челноком, летит на станцию «Военная экономика»... Это чугунная плита на путинский режим. Напомню, что Советский Союз - намного более мощная экономически держава, - не смог выдержать военно-космического соревнования с Западом, надорвался и прекратил существование в 91-м году… Вступление Америки в гонку вооружений, а именно так можно трактовать пополнение арсеналов, означает, что у Путина последний козырь выбивают», - рассказал историк РФ.

Он считает, что крушение режима произойдет уже в течение будущих трех лет. Не исключено, что это может произойти даже в нынешнем году.

«Что делать, Кремль не знает. Расчет только на Пекин. А у Пекина цели совсем другие», - заверил Чернышевский.

С его слов, Китаю совсем не нужна победа России в этой войне, но он не желает и разгрома Москвы. Лучшим для Пекина вариантом стало бы мягкое поражение РФ, при котором страна осталась бы слабой, отсталой и жестко антиамериканской.

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