Разоблачена секретная схема торговли Лукашенко с Зимбабве 3 15.03.2023, 10:25

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фото: belta

Сделки проходят через египетский банк, не входящий в систему SWIFT.

Беларусь торгует с Зимбабве через «нейтральный банк» в Каире, который не подключен к международной межбанковской системе SWIFT. О подробностях сотрудничества между Минском и Хараре рассказал в интервью РИА «Новости» спикер правящей партии Зимбабве ZANU-PF Кристофер Мутсвангва.

Политик отметил, что его страна успешно сотрудничает с Беларусью.

— С Беларусью мы торгуем через Афрэксимбанк, штаб-квартира которого находится в Каире. Он нейтральный, он не входит в систему SWIFT, это африканский банк, принадлежащий нигерийцу и базирующийся в Египте. Нам нужно больше таких банков за пределами мировой банковской системы SWIFT, управляемой Америкой, — пояснил политик.

Кристофер Мутсвангва подчеркнул, что пример сотрудничества с Беларусью через «независимый банк» можно было бы применять и для торговли с другими странами или перейти на «цифровые валюты». По мнению политика, это помогло бы нивелировать эффект от введенных санкций.

На сайте Афрэксимбанка говорится, что он представляет собой панафриканское многостороннее финансовое учреждение, уполномоченное финансировать и продвигать внутриафриканскую и внешнюю торговлю. Недавно Зимбабве присоединилось к Фонда развития экспорта в Африке, который управляется банком. Уставной капитал банка составляет 5 млрд долларов. Он базируется в Каире, но также ведет операции в Абудже, Абиджане, Хараре и Кампале.

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