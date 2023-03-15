В Беларуси внезапно изменилась погода 3 15.03.2023, 10:38

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«Удивились» 22 метеостанции.

На 22 метеостанциях страны днем 14 марта установлены температурные рекорды. Об этом свидетельствует проведенный «Позіркам» сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.

Теплее всего было в Бресте — 17°C. Прежний локальный рекорд здесь составлял 16,1°С градуса (зафиксирован в 2011 году).

В пятерку самых теплых мест с обновленными температурными экстремумами вошли также Ганцевичи — 16,6°С (было 14,6°С), Высокое — 16,4°С (15,6°С), Пружаны — 16,3°С (14,5°С) и Пинск — 16,2°С (14,9°С). Предыдущие рекорды относятся к 2011 году.

В Минске новый рекорд оказался больше прежнего на 0,6°С (12,3°С против 11,7°С в 2014 году).

Абсолютный максимум дня для всей страны устоял (17,7°С градуса в Брагине в 2002 году).

15 марта в Беларуси на отдельных участках дорог сохранится гололедица, предупреждает pogoda.by.

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