Пригожин в ближайшее время станет «полезным русским» Виктор Андрусив

15.03.2023, 10:44

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Чем больше он будет «качать» Генштаб и Минобороны РФ, тем лучше ситуация для ВСУ.

Полезные русские... Получение кинопремии от журнала «Советский экран», ой извините, премии Оскар фильмом «Навальный» вызвало очередные дискуссии о том, могут ли существовать «хорошие русские». Но сама эта дискуссия на самом деле показывает абсолютно инфантильный уровень ее участников.

Само понятие «хороший русский», которое в голове отдельных наших соотечественников означает, что это россиянин, который любит Украину и старается сделать ей хорошо, ничем не отличается по своей выдумке от «розового пони».

Теперь без украшений. Не существует ни хороших американцев, ни хороших европейцев, и, соответственно, не существует хороших русских. Правда в том, что каждый человек должен в первую очередь любить свою страну и ставить интересы своей страны выше других.

Поскольку не существует понятия «хороший гражданин» иностранного государства, я предлагаю пользоваться понятием «полезный». Вместо «хорошие русские», говорить «полезные русские». Это позволяет исключить элемент «розового пони», и рационально оценивать людей. Навальной «хороший русский» - нет, но полезен ли - да! Навальный полезен для нас, поскольку любая дестабилизация в РФ является очень полезной для нас.

Он сегодня слаб и не влиятелен, но однозначно, что он претендует на лидерство в условной оппозиции. Его голос сегодня не слышен, но он существует. И как только в России начнет ситуация ухудшаться для путина, голос Навального начнет расти, как и его влияние. Это в наших интересах? Да. Полезно ли это нам? Да. Это не отменяет того факта, что в какой-то момент Навальный из «полезного русского» станет «врагом».

Есть и обратная ситуация. Пригожин по состоянию на сегодня является «врагом». Но я убежден, что в ближайшее время он станет «полезным русским». Чем больше он будет качать Генштаб и Минобороны РФ - тем больше пользы для нас.

Поэтому пользуйтесь понятием «полезные русские». Это свидетельствует, что вы помните о наших интересах, и понимаете, как конкретные россияне способствуют нам в их достижении.

Виктор Андрусив, t.me

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