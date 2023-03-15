Белорусы перестали доверять банкам 2 15.03.2023, 10:55

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Большинство предпочитает держать деньги в наличном виде.

Нацбанк Беларуси раскрыл статистику широкой денежной массы на 1 марта. Она составила 61 млрд 203 млн рублей, увеличившись за месяц на 3,2%. Налички в обороте сейчас 7 млрд 283 млн рублей, этот показатель постоянно растет с прошлогоднего января.

Широкая денежная масса учитывает наличные в обороте, а также деньги граждан и предприятий на счетах в банках. По данным на 1 марта, сейчас это – 61 млрд 203 млн рублей. Из них 7 млрд 283 млн –наличные деньги, объем которых за февраль увеличился почти на 314 миллионов (на 4,5%). Для сравнения: в январе прошлого года в обороте было 4 млрд 720 млн рублей наличных. С тех пор показатель постоянно растет.

Старший научный работник исследовательского центра BEROC Дмитрий Крук пояснил «Белсату», что показатель широкой денежной массы свидетельствует о слежующем: увеличивается предложение денег со стороны Нацбанка и банковской системы или сокращается. Свежая статистка регулятора не показывает, что началось печатание денег:

«Это важный индикатор: стимулирующую монетарную политику пытается проводить Нацбанк, насколько ему это удается, или нет. Говорить, что значительно смягчилась политика и что это целенаправленное вбрасывание денег в экономику, пока не приходится. Если совсем просто, то преимущественно это эффект повышения обменного курса, который был в течение февраля, и соответственно, валютные обязательства и валютные депозиты с одной стороны и валютные кредиты – с другой, их переоценка по текущему курсу привела к повышению денежной массы».

Что касается прочного роста налички в обороте, то это объясняется инфляцией и снижением доверия к банкам, говорит экономист.

«Чтобы вести свои ежедневные транзакции, людям нужно просто больше денег в наличном виде. Если мы сравним с прошлым годом, сейчас где-то на 40% текущая имеющаяся масса выше. И меньше доверия банкам. Значительная часть людей предпочитают держать деньги в наличном виде», – отметил Крук.

Также сказывается отток валютных депозитов. Часть долларов и евро, которые забирают из банков, переводят в рубли для каких-то текущих расходов, и это тоже вносит вклад в повышение наличных денег в экономике, подытожил экономист.

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